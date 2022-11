Önbizalomból nincs hiánya az Ajax játékosának, Mohammed Kudusnak.



A ghánai válogatott játékos ebben a szezonban 21 mérkőzésen lépett pályára. Ez alatt 10 gólt és 2 gólpasszt jegyzett.

A labdarúgó nemrég elárulta, úgy gondolja, egy szinten van a brazilok sztárjával, Neymarral.



„Nem jobb nálam. Csak egy magasabban jegyzett játékos, ez minden” – mondta Kudus a The Guardiannek.



Szeptemberben, amikor Ghána Brazíliával csapott össez egy barátságos mérkőzésen Kudus találkozhatott is a PSG játékosával.



„Ő védte a hazáját, én pedig a sajátomat. Amitől ő most jobb, az az, hogy sok mindent elért. De hamarosan én is odaérek.”



Kudust az utóbbi időben olyan klubokkal hozták szóba, mint a Juventus , a Milan , a Borussia Dortmund , a Tottenham és az Everton .



„Ez nem az első szezonom az Ajaxnál, hanem a harmadik. Tehát ha nem látom a kívánt fejlődést, miért ne próbálhatnék ki valami mást?” – reagált a szóbeszédre.

Borítókép: Maddie Meyer – FIFA/FIFA a Getty Images