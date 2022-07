Neymarnak és Gabriel Jesusnak egymáshoz illő tetoválása van, amely a gyerekkori álmukat ábrázolja.



A két brazil játékos számos sikert ért el közösen, de a győzelmek ellenére sosem felejtik el azt, hogy honnan érkeztek. Utóbbit szimbolizálja a közös tetoválásuk is. Neymar a bal vádlijára, míg Jesus az alkarjára varratott fel egy ábrát, amin egy fiatal fiú látható a favelában, brazil sapkával, hóna alatt egy focilabdával, amint felnéz a házakra, és arról álmodik, hogy egyszer naggyá válik majd.



Jesus, kezdetben csak rajongója volt Neymarnak, majd később a csapattársává és barátjává is vált. A két játékos közül először Neymar készítette el a tetoválást, amivel inspirálta Jesust is.



„Amikor aranyérmet nyertünk, az hihetetlen pillanat volt számunkra és az ország számára is” – mondta Jesus a The Players' Tribune-nek 2017-ben.



„A torna előtt Neymar tetoválást készíttetett, és engem is megihletett, hogy csináljak egy hasonlót, mert tényleg mindent elmond egy képen.”



"Ez egy kisgyerek, egy domb alján áll, és felnéz a favelákra. Csak egy focilabdát tart a hóna alatt, és álmodik. Nem csak én vagyok ezzel így, és nem csak Neymar. Sok brazilról van szó. És ezt jelentette számunkra az arany megszerzése” – fejtette ki.

Forrás és borítókép: sportbible.com