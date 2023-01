Dani Alves testvére védelmébe vette a labdarúgót.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 20-án őrizetbe vették a szexuális zaklatással gyanúsított Dani Alvest, akinek ügyéről ezt követően egyre több részlet derült ki.



Bár a brazil labdarúgó háromszor is megváltoztatta a vallomásában szereplő eseményekre vonatkozó állításait, továbbra is azt vallja, hogy ártatlan. Az ügyben eközben egyre több tanú kerül elő, ezek mellett pedig orvosi bizonyítékok is szólnak a játékos ellen.



Olyanok is akadnak szép számmal, akik Alves mellett állnak. Korábban a labdarúgó volt felesége, Dana Dinorah jelentette ki, hogy egykori szerelme soha nem tenne ilyet, most pedig a játékos testvére, Ney Alves beszélt a történtekről.



„A bátyám csapdába esett, de a családom nem adja fel. A testvéremnek makulátlan karrierje van az egész világon, és ez a zűrzavar, amibe belekeverték, elsüllyeszti azt” – jelentette ki a brazil televízióban.



„Mindent meg fogunk tenni, hogy kiszabadítsuk őt, mert egy démoni összeesküvés áldozata lett.”



„Egy sakkjátszmában vagyunk, és sokat szenvedünk” – tette hozzá.

Borítókép: Zhizhao Wu/Getty Images