Gulácsi Péter nagyra becsüli a sokak által a világ lejobb kapusának tartott Manuel Neuert, de számára a példakép Petr Cech és Edwin van der Sar.

"Neuer több mint tíz éve a legjobb. Ennek ellenére számomra nem feltétlenül jelent viszonyítási pontot" - nyilatkozott az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusa a Süddeutsche Zeitungnak.



"Különböző kapustípusok vagyunk" - mondta a 31 éves Gulácsi a Bayern München és a Nationalelf világbajnok hálóőréről."

"Ez csak apróságokban mutatkozik meg, de különböző a stílusunk."



Saját maga értékeléséről és arról, hogy a Leipzig csapatkapitánya, Gulácsi így nyilatkozott:



"Sok nagyon jó kapus van a Bundesligában, és biztos vagyok benne, hogy az emberek tudják, én is közéjük tartozom. Számomra nagyon fontos, hogy a Lipcse a bajnokság egyik legjobb csapata legyen, mert ez azt jelenti, hogy én is az egyik legjobb vagyok."



Gulácsi 2015 óta szerepel az RP Leipzigben, amellyel bajnoki ezüst- és bronzérmet is szerzett, 2020-ban pedig elődöntős volt a Bajnokok Ligájában.

