Fellebbezést nyújt be az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága által kiszabott tíz mérkőzésre szóló eltiltása ellen Ondrej Kudela, a Slavia Praha védője.

A cseh futballistát azért büntették meg, mert a Rangers FC elleni Európa-liga-nyolcaddöntőn rasszista jelzőket használva szidalmazta Glen Kamarát, a skót bajnokcsapat színes bőrű játékosát.



A 34 éves Kudela ügyvédje pénteken azt mondta, csütörtökön kapták kézhez az UEFA ítéletét, amelynek indoklása azonban álláspontjuk szerint "nem tartalmaz semmilyen új bizonyítékot", ezért fellebbezést nyújtanak be.

Ondrej Kudela was handed a 10-game UEFA ban for racially abusing Rangers midfielder Glen Kamara.@darrellcurrietv, Karen Carney and @martinkeown5 discuss the strength of punishment handed out to the Slavia Prague player. pic.twitter.com/wucx1EyNiW