A Zamalek labdarúgócsapata súlyos büntetésre számíthat, mert hétfőn nem állt ki az al-Ahli elleni kairói derbire az egyiptomi bajnokságban.

Az egyiptomi szövetség (EFA) elnézést kért a szurkolóktól az elmaradt mérkőzés miatt, és kedden nyilatkozatban közölte, hogy fegyelmi eljárást indít a Zamalekkel szemben.