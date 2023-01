Karim Benzema nem tudott kibújni a Cristiano Ronaldóval kapcsolatos kérdések alól.



A Real Madrid az FC Barcelonával csap össze a Spanyol Szuperkupa döntőjében. Az esemény Szaúd-Arábiában kerül megrendezésre, így a végső összecsapás előtt az Al Nassr-nál játszó Cristiano Ronaldo is meglátogatta a Királyi Gárda tagjait.

A játékosok közül többen fotózkodtak a portugál szupersztárral, Karim Benzema azonban nem posztolt közös fotót, mi rögtön felkeltette az újságírók figyelmét.



„Ott volt az edzésünkön, de nekünk nincs szükségünk fényképre ahhoz, hogy megmutassuk, barátok vagyunk. Ehhez nem kell az Instagramhoz, a Twitter és a társai” – jelentette ki Benzema, az újságírók kérdésére a döntő előtti sajtótájékoztatón.



„Bár ott volt, nem volt időm köszönni neki. Remélhetőleg holnap láthatom majd a döntőn, és beszélhetek vele” – tette hozzá, majd arra is válaszolt, mit szól egykori csapattársa klubváltásához.



„Szerintem Cristiano Ronaldo boldog itt, remélem, továbbra is gólokat ló majd és meghatározó lesz" – fejtette ki.





