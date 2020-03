A tokiói olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették - mondta Kulcsár Krisztián, a szervezet elnöke és Vékássy Bálint főtitkár a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által készített videóban, amelyben a sportvezetők a magyar sajtó kérdéseire válaszoltak az idei ötkarikás játékok halasztását követően. A MOB a koronavírus-járvány miatt, az újságírók egészségének megóvását is szem előtt tartva döntött az interjú ezen formája mellett.

A MOB irányítói elmondták, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a keddi döntést megelőző hetekben minden létező szereplővel folyamatosan kommunikált.

"Meggyőződésem, hogy a halasztás pozitív hatással lesz az ötkarikás mozgalomra. Az alternatívák közül a legjobbat választotta a NOB" - jelentette ki Kulcsár Krisztián.

A főtitkár hozzátette: ha a világ túljut a világjárványon és megrendezik az olimpiát, "az eufórikus élmény lesz".

A beszélgetésből kiderült, hogy a MOB nem készült a halasztásra, nem volt B-forgatókönyve, úgy tervezte, hogy a játékok július 24-én elkezdődik.

"Egyelőre még nem tudjuk az új időpontot, ez a mostani egy új helyzet a nemzetközi sportszövetségeknek is. A legtöbb idén például nem rendezett volna világbajnokságot, most pedig majd arra törekszik, hogy legyen vb. A halasztás minden szereplő életében felfordulást okoz" - fogalmazott Vékássy Bálint, hangsúlyozva, hogy egyelőre nem lehet tudni, meddig tart a járvány.



A főtitkár megerősítette, hogy aki már megszerezte a tokiói kvótát, az megtarthatja, a magyar csapat összetétele azonban vélhetően más lesz 2021-ben, mint lett volna idén.

Az elnök hozzátette: a kvalifikációs rendet tiszteletben kell tartani, a halasztás pedig teret biztosít arra, hogy egy nyugodt és továbbra is fair folyamat mentén választódjanak ki az ötkarikás résztvevők.



Arra kérdésre, hogy itthonról bárhonnan érkezett-e kérés hozzájuk a játékok halasztására, vagy esetleg törlésére vonatkozóan, a MOB elnöke és főtitkára is határozott nemmel válaszolt.

Mint mondták, a szervezet most megpróbálja tartani a lelket a sportolókban és szakemberekben, s noha a seregszemlének új időpontja még nincs, Kulcsár Krisztián úgy fogalmazott: a feladat most az, hogy fel kell készülni egy olimpiára, ami nem nyáron lesz, hanem valamikor a jövő év első felében.





Varga Dénes ott lesz Tokióban, de csak 2021-ben.

Fotó: Olimpia.hu



Hogy anyagi kár éri-e a Magyar Olimpiai Bizottságot a halasztással, arról Vékássy Bálint szerint még korai beszélni, de példaként említette, hogy a vitorlázók konténere már elindult Japánba, Hamburgból kellett visszafordítani, és ez máris plusz költséget jelent a szervezetnek. A szállások és repülőjegyek átütemezése a jövő feladata lesz, de optimisták ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert a világon további 205 nemzeti olimpiai bizottság is hasonló gondokkal küzd.

"A szponzorainktól nem érkezett jelzés az új helyzetben, de mindenkivel le kell majd ülni, és átbeszélni, hogy az együttműködés hogyan folytatódjon" - jelezte a főtitkár.

Kulcsár Krisztián a felkészülésre szánt állami forrásokról beszélve elárulta, hogy néhány hete kiegészítő forrást kaptak a magyar kormánytól, "nem is keveset".

"Ezt visszautaljuk a kincstárnak, s miután újraterveztük a saját költségvetésünket, újra kérjük a kormány jóindulatát" - mondta.

A MOB elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy nem eltörölték, hanem megmentették a tokiói olimpiát, arra a kérdésre pedig, hogy ebben a helyzetben mit üzen a magyar sportolóknak, azt mondta:

"Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha ezt személyesen adnám át, és nem most lőném el."

A 2020-as tokiói olimpiát július 24. és augusztus 9. között rendezték volna. A keddi halasztást követően új időpont még nincs.

A modernkori játékok 124 éves történetében korábban nem volt példa halasztásra.



