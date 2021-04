A Manchester United See Red (Lássd a vöröset!) szlogennel indított új kampányt, amivel a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelmet szeretné segíteni.



Az elmúlt hónapokban a United számos játékosát érte faji bántalmazás. Többek közt a középpályás Frednek is meg kellett küzdenie ezzel a problémával. A MU 2016 óta vezeti az All Red All Equal, azaz mindenki vörös, mindenki egyenlő diszkrimináció ellenes programját, most pedig új kampányában arra kéri szurkolóit, segítsék ők is az online visszaélések visszaszorítását.



A United egy online bejelentési rendszert hozott létre, amellyel a drukkereknek lehetőségük lesz arra, hogy jelentsék a rasszista és gyűlölködő bejegyzéseket, és felszólaljanak a diszkriminatív visszaélések kapcsán.



Richar Arnold, a Manchester ügyvezető igazgatója elmondta, büszkék arra, hogy az elmúlt évek során különböző vallású, nemzetiségű és etnikumú játékosok öltötték magukra a Vörös Ördögök mezét.



„Megkérjük a szurkolóinkat, sőt minden klub rajongóit, hogy nézzék meg a videót és merengjenek el a kedvenc emlékeiken, gondoljanak a legjobb csapataikra és a legünnepeltebb játékosaikra. Mennyire mások lennének ezek az emlékek, a világ legjobb játékosainak sokfélesége nélkül, akik ékesítették a játékunkat és a klubunkat.”

We the comments.

We the abuse.

We the hatred.



But without an inclusive and diverse history, what would we have?#allredallequal #SeeRed pic.twitter.com/m08smRuCIY — Manchester United (@ManUtd) April 2, 2021





„Sajnos az ország egész területén a futballisták továbbra is ki vannak téve az online bántalmazásnak.”



„A United mindenki számára klub volt, és mindig is az lesz. Nem hisszük, hogy az igazi drukkerek rasszisták, és ma megkérjük a rajongóinkat, hogy csatlakozzanak hozzánk és a diszkrimináció elleni küzdelemhez.”



„Nem elég csak csendben ülni a pálya szélén, amikor rasszista megjegyzéseket látunk, vagy ilyen megmozdulást látunk. A tétlenségnek következménye van. Tennünk kell ellene. Nem szabad tűrnünk.”



A most elindított jelentési rendszer jelentőségét tovább fokozza majd a Premier League-gel való együttműködés.

A rendszerre a Manchester egy elgondolkodtató kisfilmmel is felhívta a figyelmet.

A hét elején a klub nagy riválisa, az Arsenal elindította a #StopOnlineAbuse nevű akciótervet.

