Minden eddiginél hosszabb időszak legszebb góljai jöhetnek számításba az idei Puskás-díjnál.

Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete, az MTI-nek vasárnap megerősítette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) virtuális gáláján a Puskás-díj átadására is sor kerül, immár 12. alkalommal. Hozzátette, ezúttal 15 hónapot vesznek figyelembe az év legszebb találatának esetében. A jelölteket ugyanis a 2019. július 20. és 2020. október 7. közötti időszakban mutatott teljesítményük alapján választják ki minden kategóriában. A Puskás-díj odaítélésénél a FIFA által felállított 10 fős listáról a szurkolók online szavazáson választják ki a három legszebbet, ezek közül pedig a FIFA legendák szakértői bizottsága választja ki a végső győztest.



Tavaly az év góljáért járó Puskás-díjat Zsóri Dániel kapta meg.





A FIFA pénteken jelentette be, hogy december 17-én hirdeti ki az év legjobbjait, ám a díjkiosztó ünnepség a koronavírus-járvány miatt csupán virtuális esemény lesz.

