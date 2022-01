A hétszeres-győztes, rekorder Egyiptom számára borzalmasan indult az Afrika-kupa. A Mohamed Salaht is soraiban tudó válogatott vereséget szenvedett Nigériától, a csoport másik mérkőzésén pedig döntetlen született, így jelenleg az utolsó helyen áll. Bár Salah érhetően csalódott volt a lefújást követően, bebizonyította még egy nehéz helyzetben is mennyire sportszerű.

A végső sípszó után a Liverpool játékosa bánatosan bandukolt le a pályáról, amikor az ellenfél stábjából odament hozzá az egyik segítő és szelfit kért tőle. A sztárjátékos ekkor megállt, átkarolta az illetőt és megvárta, míg elkészül a fotó. Elképzelhető, hogy ebben a szituációban akadt volna olyan játékos, aki nem állt volna ennyire készségesen rendelkezésre, de Salah más. A rajongók pedig imádták a jelentet. A közösségi médiában szárnyra kapott videó alatt rengeteg elismerő komment érkezett.

Taking a selfie with Salah after shutting him out >>> pic.twitter.com/SZbHTKVIis