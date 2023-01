Úgy gondolhatnánk, hogy Ronaldo csillagászati szerződése elég lesz ahhoz, hogy minden idők leggazdagabb sportolója legyen, azonban ez közel sincs így.

A szóban forgó személy Ion Tiriac, aki 1979-ben vonult vissza a profi tenisztől, természetesen nem a teniszből gazdagodott meg így, hanem az azutáni tevékenységeiből.

Teniszpályafutása során mindössze 200 ezer fontot keresett, azóta pedig már 1,2 milliárdos vagyona van. Ezt az általa vezetett Tiriac Groupnak köszönhető, ami ingatlanokba, pénzügyi szolgáltatókba és számos hasonló profilú cégbe fektet be.

Szerepel a Forbes listáján is, és habár nem a teniszből szerezte a pénzét, mégis úgy tekinthetünk rá, mint egy ex-sportolóra, hatalmas vagyonnal.

Tennis legend Tiriac is richest sports star & worth more than Messi and Ronaldohttps://t.co/zyFbeZnedT pic.twitter.com/5of4vmpL1W