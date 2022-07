Nagyot trolkodott a Szpartak Moszkva Cristiano Ronaldo átigazolásával kapcsolatban.



A portugál sztár az utóbbi hetekben ismét sok beszédtémát szolgáltatott azzal, hogy arra kérte a Manchester Unitedet, megfelelő ajánlat esetén engedje el őt. Ezt követően a sajtóban szinte minden nap összeboronálták őt egy-egy klubbal. Szóba hozták a Chelsea-vel, az Atlético Madriddal, a Barcelonával és a Bayern Münchennel is.



Utóbbi klub visszautasította a szerződtetését, ez pedig beindította a mém-gyárat. Ehhez csatlakozott nemrég a Szpartak Moszkva angol nyelvű közösségi oldala is.



A klub Twitterének adminisztrátora tavaly a Messivel kapcsolatos átigazolási huzavona idején trolkodott nagyot. Akkor egy olyan összeszerkesztetett képet tett közzé, amin a klub üzenetet küldött az argentinnak, hogy folytassa náluk, ám az nemmel válaszolt.



Most csavartak egyet a dolgon, és egy olyan képet szerkesztettek, amin az látható, hogy Ronaldo keresi meg a klubot, ám az egész egyszerűen egy nemet küld vissza.

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts