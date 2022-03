Lionel Messi debütáló szezonja a PSG-ben eddig nem volt egyszerű. Az argentin egykori csapattársa és jóbarátja, Dani Alves úgy gondolja, a hétszeres aranylabdás nincs jó helyen.



A La Liga fizetési sapkája miatt a Barcelona 2021 nyarán nem tudta meghosszabbítani a szerződését Lionel Messivel. Ezt követően az argentin a Paris Saint-Germainben kötött ki. A hétszeres aranylabdás azonban erős kritikát kapott Franciaországban, és még a saját rajongói is felháborodtak.



Dani Alves, aki 2008 és 2016 között játszott Messivel, visszatért Barcelonába, és úgy véli, hogy Messi veszített szenvedélyéből, mivel nem boldogul Párizsban.



„Véleményem szerint nem boldogul a PSG-ben. Mert Leo különlegessé teszi ezt a sportot, és akkor csinálja, amikor jól van, mert amikor jól van, a többiek is élvezik" – mesélte az ESPN-nek a 38 éves játékos.



„Szerintem Leo most nincs ott a helyén, rossz helyen van. Mivel Leo a világ legjobb helyén élt (Barcelonában), hogy azt tegye, amit szeret” – tette hozzá Alves.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images