A visszavonult lengyel kapus, Jerzy Dudek pályafutása során megfordult a Real Madridban és a Liverpoolban is, most pedig önéletrajzában mesélt tapasztalatairól.

Korunk egyik legnagyobbjáról, Messiről is írt, bár vele inkább ellenfélként találkozott, és jellemzően akkor is csak a padon foglalt helyet.

„Messi nagyon provokatív volt, akárcsak az akkori menedzser, Pep Guardiola. Mindig az volt a céljuk, hogy bosszantsák az ellenfelet, ez pedig sokszor sikerült is nekik. Láttam és hallottam, hogy Messi olyan dolgokat mondott Ramosnak és Pepének, amit el se hinnél. Nem gondolnád, hogy egy ilyen nyugodt és kedves srác mire képes a pályán.”

Két volt csapattársáról, Raúlról és Cristiano Ronaldóról is beszélt, kritikájában pedig velük sem bánt kesztyűs kézzel.

„Raúl egy nagyon arrogáns karakter volt, de általában azért normális. Cristiano viszont egy borzasztó önző ember volt, hatalmas győzni akarással. Bizonyára jobban díjazna egy olyan 1-0-s győzelmet, ahol ő rúgja a gólt, mint egy olyan 5-0-t, amikor nem talál be. Ettől eltekintve egy teljesen normális srác volt ő is, de megértem, ha kívülről ez sokaknak máshogy jön le.”

| Jerzy Dudek (former Real Madrid goalkeeper): "Raúl was a very arrogant guy, but in general he was normal. Cristiano was very self-centered but very competitive. However, he's an absolutely normal guy." @marca pic.twitter.com/xOcAVnhlct