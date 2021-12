Lionel Messi határozottan visszautasította az Aranylabda díjátadóján a rendezőktől felesége irányába érkező kérést.



Az argentin játékos a 2021-es gálán hetedszer kapta meg az aranylabdát, az örömteli pillanatok előtt azonban némi bosszúság is érte.

Messi feleségével, Antonelával és három gyermekükkel, Thiagoval, Mateóval és Chiroval vonult be a vörös szőnyegre. A sztárjátékos ugyanolyan öltönyt viselt, mint kisfiai. Az aranyos momentum a szervezőknek is feltűnt, ám ez nem várt kalamajkát okozott.



A France Football igazgatója arra kérte Antonelát, hogy lépjen félre, mivel szeretnék lefotózni az egyforma öltözetet. A nő már odébb lépett néhányat, amikor Messi morcosan gesztikulálva jelezte, nem küldhetik arrébb feleségét, majd visszahívta a nőt a közös fényképekhez.



Le piden a Antonella que se quite para sacarle foto solo a Leo y él le dice que se quede. Golazo de Messi.pic.twitter.com/0fzaPQ6Rvl — EL JAISENBERG (@ElJaisenberg_) November 30, 2021

Messi kilencéves korában találkozott szerelmével. Lucas Scaglia mutatta be őket egymásnak, aki Antonela unokatestvére és Messi egykori csapattársa. Boysban.

Antonela eddig az összes gálára elkísérte Messit, a játékos pedig minden beszédében köszönetet mondott neki.



Forrás és borítókép: sportbible.com