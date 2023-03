Lionel Messi elsírta magát az argentin szurkolók gesztusának láttán.



A hétszeres aranylabdás 2022 decemberében feltette a koronát pályafutására azzal, hogy világbajnoki címig vezette az argentin válogatottat. A siker után sokan azt hitték, hogy a játékos elköszön a nemzeti csapattól, ám Messi úgy döntött, folytatja.

A decemberi győzelem után most először léptek pályára a vb-hősök, a szurkolók pedig igazán kitettek magukért a Panama elleni barátságos meccs előtt. A drukkerek teli torokból énekelték az argentinok nemzeti himnuszát. A megható gesztust Lionel Messi sem bírta száraz szemmel.

Lionel Messi in tears



What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV