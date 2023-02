Lionel Messi komoly ígéretet tett társának a katari világbajnokság alatt.



A világbajnoki trófeáig vezető út nem volt könnyű Argentína számára. Lionel Scaloni fiai a torna első mérkőzésén sokkoló vereséget szenvedtek Szaúd-Arábiától, így már szinte a torna legelején a többi csapat kezébe került a sorsuk. Ettől a „bakitól” azonban nem hátráltak meg és egészen a bajnoki címig meneteltek. A diadalban nagy része volt Lionel Messinek. A sztárjátékos 7 góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a sikerhez, vezetői szerepe azonban talán még ennél is fontosabb volt.



A PSG játékosa minden válogatott csapattársával kitűnő viszonyt ápol. Közülük is talán kiemelkedik az Atlético Madrid játékosa, Rodrigo De Paul. A két labdarúgót olyan gyakran látták együtt Katarban, hogy több vicc is született azzal kapcsolatban, hogy e Paul valójában Messi testőre. Az Atlético játékosának szereplése komoly veszélybe került combsérülése miatt. De Paul sokáig még sérülten is vállalni akarta a játékot, ám ekkor Messi ígéretet tett neki.



„Bementem Messi szobájába, és azt mondta nekem: ne játssz, túljutunk a negyeddöntőn. Ez lehetett volna az utolsó meccsem a világbajnokságon, ha négy év múlva nem hívnak be. De azt mondta nekem: megígérem, hogy bejuttatlak az elődöntőbe, ne kockáztasd, hogy kimaradj.”



„Nem tudtam, hogy ellentmondjak-e neki. Nagyon nehéz, mert nem kapitányként mondta ezt, hanem barátként vagy testvérként.”



De Paul végül a Horvátország elleni elődöntőben és a Franciaország elleni döntőben is rajthoz állt és világbajnoki arannyal a nyakában hagyhatta el Katart.

Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images