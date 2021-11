Egy év telt el Diego Maradona halála óta. Az argentin legenda 2020. november 25-én szívmegállás következtében hunyt el. A játékost emberek milliói gyászolták és gyászolják mind a mai napig. Van azonban egy valaki, akinél talán mindenkinél nagyobb hatással volt élete során. Nem más ő, mint Lionel Messi. A hatszoros aranylabdást szinte folyamatosan összehasonlítgatják a legendával. A PSG sztárja most a szomorú évforduló kapcsán adott interjút, melyben Diego Maradonáról is beszélt.



Messi Maradona halálát követően nagyszerű módját választotta a legenda előtt. Az akkor még a Barcelona színeiben szereplő játékos gólt szerzett következő mérkőzésén majd levette mezét, amely alatt ott volt a Newell's Old Boys (Maradoni egykori csapata) tízes meze.

Most, egy évvel később a MARCA-nak adott exkluzív interjújában beszélt az évfordulóról.



"Úgy tűnik, mintha tegnap lett volna, furcsa érzésem van" – mondta Messi.



„Hihetetlen érzés, hogy már eltelt egy év, és Argentína, immár nélküle, de annyi év után ismét bajnok lett (a Copa Americán)."



"Mindig azt gondolod, hogy valamikor újra látni fogod őt a tévében, egy interjúban, vagy elmondja a véleményét valamiről. De hosszú idő telt el azóta, hogy elhunyt, és olyan, mintha tegnap lett volna.”



"Mindig emlékezni fogok a legjobb emlékekre, amelyeket megosztottunk egymással, azokra, amelyeket volt szerencsém vele együtt élni” – zárta szavait.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Instagram.com/Leomessi