Lionel Messi közel 74 millió forintnak megfelelő összeget költött el azért, hogy ajándékkal lepje meg válogatottbeli csapattársait és a nemzeti csapat mellet segédkező stábtagokat.



Lionel Messinek 2022 decemberében valóra vált legnagyobb álma azzal, hogy az argentinok világbajnoki címet szereztek Katarban. A hétszeres aranylabdás remek játékkal és hét góllal járult hozzá a sikerhez, azonban társai is kellettek ahhoz, hogy eljussanak a végső győzelemig. Valószínűleg ezzel Messi is tisztában van, hiszen úgy döntött, különleges ajándékkal lepi meg a tárait és a stáb tagjait, ami mindig emlékezteti majd őket arra, mit vittek véghez együtt.



A sztárjátékos 35 darab 24 karátos arannyal bevont iPhone-t rendelt és alaposan ügyelt arra is, hogy mindenkinek személyre szabja a meglepetését. A telefonok mindegyike tartalmazza az argentin címert, az adott játékos nevét és mezszámát.





„Lionel nemcsak a valaha volt legjobb, hanem az IDESIGN GOLD egyik leghűségesebb ügyfele is. Néhány hónappal a világbajnokság döntője után felvette velünk a kapcsolatot” – mondta Ben, az iDesign Gold vezérigazgatója a The Sunnak.



„Azt mondta, hogy különleges ajándékot szeretne minden játékosnak és a személyzetnek, hogy megünnepelje a csodálatos győzelmet, de nem akart a szokásos ajándékot, órákat. Ezért névvel ellátott aranyszínű iPhone-okat javasoltam és tetszett neki az ötlet” – tette hozzá.

Borítókép: Cui Nan/China News Service/VCG via Getty Images