Három öngólt is szerzett az új-zélandi Meikayla Moore a házigazda Egyesült Államok elleni női labdarúgó-mérkőzésen, amelyet egy kupa keretében rendeztek vasárnap Carsonban.

A Liverpoolban légióskodó hátvéd előbb az 5. percben jobbal, majd a 6.-ban fejjel, végül a 36. percben ballal talált a saját kapujába. A 40. percben aztán lecserélték az éppen pályafutása 50. válogatott találkozóján szereplő játékost.

Not great



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals.



