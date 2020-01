Li Tie lett a kínai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A 42 éves vezetőedző - aki játékospályafutása során megfordult az Evertonban is - Marcello Lippit váltja a kispadon: a világbajnok olasz szakember novemberben, a Szíria elleni, vereséggel zárult világbajnoki selejtező után mondott le a posztról.



A kínai szövetség közlése szerint Lin kívül még két jelölt volt a kispadra, a végül kiválasztott szakember korábban a Kuangcsou Evergrandénél és a válogatottnál is dolgozott Lippi segítőjeként.



A 92-szeres válogatott egykori középpályás tagja volt a 2002-ben vb-szereplő kínai nemzeti csapatnak is, vezetőedzőként eddig a Hopej CFFC és a Vuhan Zall együtteseit irányította. Utóbbit a másodosztályból feljutatta az első vonalba, ahol az előző idényben újoncként a hatodik helyen zárt.



Li vasárnap találkozik a válogatott keret tagjaival, első tétmérkőzése március 26-án a Maldív-szigetek ellen lesz. A kínai csapat jelenleg Szíria mögött a második helyen áll az ázsiai selejtező A csoportjában, ahonnan csak az elsők jutnak biztosan a következő körbe.

