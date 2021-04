A szurkolói nyomás és a brit kormányzat kritikáját követően a Manchester City bejelentette, hogy nem kíván szerepelni a labdarúgó Európai Szuperligában (ESL).

A 12 alapító közül a City az első, amely jelezte: kezdeményezi a kilépését a tervezett Szuperligából.

Brit médiaértesülések szerint a Chelsea, spanyol részről pedig a Barcelona és az Atlético Madrid már szintén visszakozik az ESL-be lépéstől, de az érintett klubok ezt egyelőre nem erősítették meg.

Spanyol sajtóértesülések szerint még kedd éjszaka válságértekezletet tartanak az Európai Szuperliga (ESL) megalakulásában érdekelt klubok vezetői.



A bajnokság létrehozásának tervét a hétfői bejelentés óta gyakorlatilag mindenki támadta, magasrangú politikusok is, az európai szövetség (UEFA) pedig kilátásba helyezte, hogy kizárja a szuperligás klubokat például a Bajnokok Ligájából, játékosait pedig nem engedi válogatott találkozókon szerepelni.

A média beszámolói arról is szólnak, hogy a Manchester United első embere, Ed Woodward, illetve a Juventus elnöke, Andrea Agnelli is beadta lemondását, ez pedig az ő visszalépésüket is előrevetíti. Közben Woodward év végi távozása hivatalossá vált.

A húszcsapatosra tervezett Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - sztárklub hozta létre. A tervek szerint az új versenysorozatnak 15 állandó tagja lenne. Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg.

Borítókép: barcauniversal.com