Január 17-én rendezik a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) díjátadó gáláját.

A szervezet keddi bejelentése szerint a szavazás minden kategóriában november 22-én rajtol. A gálát Zürichben, de a koronavírus-járvány miatt egy virtuális televíziós műsor keretében tartják majd.



A szavazás december 10-én zárul, a gálán a férfi és a női labdarúgók közül is megválasztják a legjobb játékost és kapust, de díjazzák mindkét nemnél a legjobb edzőt, valamint kihirdetik a FIFA álomcsapatát is.



Emellett átadják a szurkolói-, a Fair Play- és a Puskás-díjat is, utóbbit az év legszebb gólját szerző labdarúgónak, amelyet 2019-ben Zsóri Dániel érdemelt ki.

