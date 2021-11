Roberto Martínez szövetségi kapitány tudja, a belga labdarúgó-válogatottal szemben mindig magasak az elvárások, ugyanakkor örül, hogy a csapat szombaton biztosította helyét a jövő évi, katari világbajnokságon.

A világelső belga együttes azzal jutott ki a vb-re, hogy 3-1-re legyőzte az észteket.



"A világ azt várja tőlünk, hogy minden mérkőzést nyerjünk meg, ez pedig extra nyomás a játékosokon. Örülök, hogy ezt jól kezelik annak ellenére is, hogy a klubjaikban különböző a helyzetük" - mondta a diadal után a spanyol tréner.



Hozzátette, a nemzeti csapatban mindig egy irányba tartanak, ami jó alapot ad a sikerekhez.

A belgák Martínez irányításával eddig 27 selejtezőmérkőzést játszottak, ezek közül 25-öt megnyertek.

"Boldognak kell lennünk, mert nem magától értetődő az, hogy egy csapat kijut a vb-re" - tette hozzá a tréner.



A címvédő franciák is kiharcolták a világbajnoki részvételt, miután szombat este 8-0-ra legyőzték a kazahokat. Didier Deschamps szövetségi kapitány mérkőzés utáni értékelésében először a négy gólt szerző Kylian Mbappét méltatta.

"Remek estéje volt, mindig a tökéletességre törekszik. Megmutatta a klasszisát, hogy milyen hatékony tud lenni, ha fejben készen áll. Akár öt gólt is szerezhetett volna, de a tizenegyest odaadta Griezmannak" - fogalmazott a Paris Saint-Germain támadójáról Deschamps, kiemelve, nagyszerű dolog, hogy támadói megosztoznak a terheken.



Mbappé előtt Just Fontaine tudott legutóbb egy mérkőzésen négy gólt lőni a francia válogatottban: a jelenleg 88 éves egykori támadó az 1958-as világbajnokság bronzmérkőzésén a nyugatnémetek kapuját vette be négyszer.

Deschamps újságírói kérdésre elmondta, a mérkőzés után az öltözőben csak csendesen ünnepelték a kijutást, ami rajtuk és a belgákon kívül Európából eddig a németeknek és a dánoknak sikerült.

