Egy Mbappéról készült néhány másodperces videó újra remémyt ébresztett a Real Madrid rajongóiban.



Kylian Mbappé csütörtök este egy alapítvány jótékonysági gáláján vett részt. Az eseményről egy videó is készült, amin a rajongók egy furcsa dolgot szúrtak ki. A felvételen egy pillanatra feltűnt Kylian Mbappé, aki a telefonján nézte a Real Madrid Atlético Madrid elleni mérkőzését.

Mbappe is watching Madrid's CDR QF man . Bro is in a toxic relationship atppic.twitter.com/FB8rRrj4DO