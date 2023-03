Kylian Mbappé megváltoztatta véleményét a Ronaldo-Messi kérdésben.



Az elmúlt két évtizedben Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sokat tett azért, hogy ne lehessen megkerülni a kérdés, melyikük a jobb. Bár ez egy olyan téma, aminek a végére sosem kerül pont, időről-időre mégis sokan próbálják megválaszolni a kérdést. Köztük akadnak olyanok is, akik idővel megváltoztatják véleményüket. Közéjük tartozik a PSG sztárja, Kylian Mbappé is.

A francia játékosról köztudott, hogy nagy rajongója Cristiano Ronaldónak.



„Ő a Real Madrid szurkolója, és a példaképe Cristiano Ronaldo. Órákat töltött azzal, hogy videókat nézzen róla az interneten” – nyilatkozta korábban Mbappé édesapja.



A fiatal játékos portugál iránti rajongását a francia egykori csapattársa, Abdou Diallo is alátámasztotta.



„Cristiano Ronaldo a szó szoros értelmében a mindent jelenti Kylian Mbappé számára. Ha megemlítik Lionel Messit Cristiano ellen, Mbappé legalább egy órás vitába kezd. Számára Cristiano érinthetetlen.”



Most azonban úgy tűnik, Mbappé nemrég megváltoztatta álláspontját a kérdésben. Azt követően, hogy a FIFA Lionel Messit választotta a 2022-es év játékosának, a francia csillag közösségi oldalán a legjobbnak nevezte őt.





„Újabb trófea itthon. Gratulálok Leo Messinek, te vagy a legjobb” – írta Instagramján.

Borítókép: Amir Levy/Getty Images