Kylian Mbappét rajtakapták, amint Emiliano Martinez díjátvevő mozdulatát utánozta.



Mbappé mesterhármast ért el a katari világbajnoki döntőben, és a tizenegyespárbajban is betalált, a finálé végén azonban az argentinok örülhettek. A dél-amerikaiak sikerében agy szerepe volt Emiliano Martineznek is, aki hősiesen védte kapuját a büntetőpárbaj során.



Az Aston villa kapusa ezt követően többször is trolkodott Mbappéval szemben. először egy perces néma csöndet kért neki az argentinok öltözőjében, majd az ünnepi felvonuláson egy a francia fejével ellátott trófeát emelt a magasba. A francia szövetség a hálóőr illetlen magatartása miatt hivatalos panaszt tett, Mbappé azonban nem igazán haragudott a játékosra.



"Beszéltem vele a meccs után" - mondta Mbappé az újságíróknak a múlt hónapban.



"Gratuláltam neki. Számára ez egy életcél volt. Nekem is, de vesztettem, úgyhogy sportszerűnek kell lennem. Nem foglalkozom az ünneplésével, nem vesztegetem az időt ilyen apróságokra” – fejtette ki.



Úgy tűnik Mbappénak valójában nincs problémája Martinezzel. Talán ezt bizonyítja az is, hogy a francia nemrég a kapus mozdulatát utánozta. Az argentin a vb után a legjobb hálóőrnek járó Aranykesztyűt a lágyékához tette. Ezt a bohóckodást másolta most le a PSG játékosa, a francia klub edzőközpontja előtt.

O Mbappé imitando o Emiliano Martinez KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hrcaScuQyW — Kylian Mbappé Brasil (@MbappeBrasiI) January 22, 2023

