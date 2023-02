Sergio Agüero nemrég kijelentette, biztos benne, hogy Lionel Messi hamarosan visszatér a Newell’s Old Boyshoz, a klub egykori játékosa, Maxi Rodríguez azonban még nem meri elhinni a pletykákat.



A hétszeres aranylabdás, Lionel Messi korábban bevallotta, arról álmodozik, hogy egykori nevelőegyesületében, a Newell’s Old Boysban fejezi be pályafutását. Az argentin ugyanakkor azt is elismerte, nem biztos abban, hogy ez megvalósulhat.



A sztárjátékos szerződése ezen a nyáron lejár a PSG-vel, Sergio Agüero pedig nemrég arról beszélt, Messi komolyan fontolgatja az argentin klubcsapatba való visszatérést Maxi Rodríguez, az argentin válogatott egykori játékosa, aki 224 meccsen játszott a Newell's Old Boys színeiben, nem biztos a sztár visszatérésében.



„Kun az Kun. Nem tud csendben maradni. Meglátjuk. Nehéz erről beszélni, mert egy óriási pletykaáradatot indítana el. Várjuk meg, mi lesz. Nem akarjunk a kész tények előtt járni!” – mondta a Goal.com szerint.

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images