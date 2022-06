A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kiállt az angolokat vezető Gareth Southgate mellett és arra bíztatta a „Háromoroszlánosok”, hogy a hazai pályán elszenvedett 4-0-s vereség ellenére bízzanak az 51 éves szakemberben.



Anglia a közelmúlt egyik legrosszabb szériáját zárta azzal, hogy négygólos vereséget szenvedett Magyarországtól az UEFA Nemzetek Ligájában. az angolok így csoportjuk utolsó helyén állnak, és mindössze két pontjukkal a kiesés szélére sodródtak.

Magyarország most először győzött idegenben az angolok ellen az 1953-ban elért 6-3 óta, amit az „Évszázad mérkőzéseként” emlegettek. Az eredménnyel biztossá vált, hogy Southgate fiai nyeretlenül zárják a hónapot. Az angolok Budapeste 1-0-ra kaptak ki, a németekkel és az olaszokkal pedig döntetlent játszottak.



Már csak öt hónap van hátra a katari világbajnokság kezdetéig, így komoly kérdőjelek vannak Southgate helyzetével kapcsolatban. Az angol szakember mellett azonban kiáll az ellenfél gárdáját vezető Marco Rossi, aki az angolok számára katasztrofálisnak tűnő eredmény ellenére nyugalomra intette a rajongókat.



"Úgy gondolom, hogy az angol sajtónak is és mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy néha előfordulhatnak ilyen eredmények" - mondta a magyarok szövetségi kapitánya.



"Ezen a meccsen nagyon sokat tettek. Szerintem 65%-ban vagy még többen birtokolták a labdát és több lehetőséget is kialakítottak a gólszerzésre. Tudom, hogy nehéz elviselni, hogy hazai pályán 4-0-ra vereséget szenvedtek Magyarországtól és nem Brazíliától vagy Argentínától. Még utóbbi esetben is ez lenne a helyzet az angoloknak, mert a hazai 4-0-s vereséget nehezen fogadja el a közönség, a sajtó, mindenki” – mondta.



"De szerintem Southgate már egészen jó edzőnek bizonyult. Elég erős csapatot hozott össze. Ma este minden rossz úton haladt számukra, de ennek ellenére abszolút a csúcson vannak” – tette hozzá.



"Csak azt a pályát kell követniük, amit eddig, egészen mostanáig követtek, mert meggyőződésem, hogy sok örömet okoznak majd a következő világbajnokságon. Ebben biztos vagyok."



Anglia szeptemberben még két UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzést játszik Olaszország és Németország ellen, mielőtt Katarba indulna a világbajnokságra.

Borítókép:Catherine Ivill/Getty Images