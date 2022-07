A Bayern München új támadója , Sadio Mané elárulta, hogy hajlandó volt kockára tenni az életét, azért, hogy szenegál színeiben játszhasson Szenegálban játsszon , sőt azt is felajánlotta, hogy aláírja a „halálszerződést”.



A szenegáli a Zöld-foki-szigetek elleni összecsapáson komoly fejsérülést szenvedett, ám a negyeddöntőben mindenképp játszani akart. Akkori csapata, a Liverpool azonban az agyrázkódási protokoll miatt öt nap pihenőt kért, és a szenegáli egészségügyi stáb is azt akarta, hogy hagyja ki a meccset.



Manénak azonban eltökélt szándéka volt, hogy játsszon, sőt felajánlotta, hogy aláír egy szerződést, amelyben kijelenti, hogy minden balesetért vállalja a felelősséget, sőt az is az ő felelősége lesz, ha esetleg meghal.



Mané a Pro Direct Soccer France-nak mesélte el, mit kellet tennie annak érdekében, hogy visszatérhessen a pályára.



„Amikor megsérültem a Zöld-foki-szigetek ellen, és agyrázkódást kaptam, aznap semmit nem beszéltem róla" – mondta Mané.



„A Liverpool nyomást gyakorolt a szövetségre, és levelet írt a FIFA-nak, hogy legalább öt nap pihenőre van szükségem, ami azt jelentette volna, hogy ki kell hagyom a negyeddöntőt."



Miután megkapta az edző és az orvosok elutasítását, Mané a szövetség elnökéhez fordult. Nem akarta megváltoztatni azon döntését, hogy játszik a negyeddöntőben, de megértette az őt körülvevő félelmet és aggodalmat. Ez arra késztette, hogy felajánlja egy szerződés aláírását, amelyben mindenkit mentesít minden hibája alól, ha a legrosszabb bekövetkezne.



„Tudtam, hogy nem kellene játszanom, de azt mondtam, kössünk szerződést. Az én felelősségem lesz, aláírom" – jelentette ki Mané.



„Ha meghalok, azt mondhatják, hogy az én hibám. Nem hibás senki. Azt felelték, Sadio, nem tudsz játszani, de én azt mondtam, nem, nem, ez kizárt."



A csatár álláspontját látva senki sem tudta, mit tegyen. Végül az egészségügyi személyzet még egy alternatívát ajánlott fel. Manét a játék napján tesztelték, és megvárták az eredményeket, hogy eldöntsék, ott lehet-e a pályán a mérkőzésen. Végül 90 percet játszott.



„Nem írtam alá a szerződést, de készen álltam rá. Az orvos azt mondta, csináljunk egy vizsgálatot a meccs reggelén" – mondta Mané.

Borítókép: Ulrik Pedersen/NurPhoto a Getty Images