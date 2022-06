Sadio Mane ismét bebizonyította, hogy ő az egyik legszerényebb labdarúgó.

A Liverpool sztárja Szenegálba látogatott a nemzeti együtteshez, ahol nagy tisztelet övezi őt a pályán és azon kívül is. Mané az év elején megszerezte a győztes találatot az Afrika Kupa döntőjében, majd kijuttatta csapatát az elkövetkezendő világbajnokságra is.

Mané a Beni elleni meccsen belebotlott egy szurkolóba, akit a vele való találkozás érzelmekkel árasztott el. Az örömkönnyekben úszó drukker kétszer is megölelte a játékost.



A liverpooli Empire of the Kop szurkolói oldal szerint a rajongó a következőket mondta Manénak:



"Sadio, nagyon szeretlek. Még a faludból is megkerestem az embereket, hogy találkozhassak veled. Sadio, Isten adjon neked hosszú életet és egészséget."





This fan couldn’t believe he met Sadio Mane



(via equipe_nationale_du_senegal/IG) pic.twitter.com/SDYbuP4RwG — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022



Manénak mennie kellett, ám indulás előtt megkérte a rajongót, hogy írja fel neki a telefonszámát. A 30 éves játékos állta a szavát és miután a mesterhármasával 3-1-re nyert a csapata, felhívta a rajongót. Az épp buszon utazó szurkoló szinte a füléhez ragasztotta a készüléket, mikor felfogta ki keresi őt. Az utazók pedig imádták a reakcióját.



Mané nem először mutatta meg mennyire szerény tudott maradni. Korábban egy 17 éve nem látott barátját kereste fel, akivel korábban együtt focizott, szülőfalujának pedig 200 000 fontot ajándékozott egy iskola létrehozására. Ezen kívül kórház és stadion építéséhez is járult már hozzá, és olyan is volt, hogy meccsjegyeket ajándékozott el.

Borítókép és forrás: sportbible.com