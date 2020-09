Az Inter csatára Romelu Lukaku finoman odapörkölt az EA Sports-nak, miután cseppet sem volt megelégedve az értékelésével.



Az EA csütörtök este tette közzé a FIFA 21 legjobb 100 játékosát, amelyben a Barcelona aregntin sztárja kapta a legmagasabb besorolást a maga 93-as kártyájával. A Juventus ötszörös aranylabdás klasszisa, Cristiano Ronaldo (92) a második, míg a Bayern Münchennel idén BL-t nyerő Robert Lewandowski (91) a harmadik legjobb játékos a játékban. Alighanem megérdemelten.



Azonban több játékos értékelése is nagy port kavart az interneten.



A rajongók nem tetszésüket fejezték ki, hogy az Arsenalos Pierre Emerick Aubameyang tavalyhoz képest eggyel gyengébb kártyát kapott, míg a Bayern Münchennel kitűnő szezont futó Serge Gnabryt minden ok nélkül értékelték le a fejlesztők.



Továbbá nem örvendett túl nagy népszerűségnek az a döntés sem, hogy Paul Pogbát azonos szinten rangsorolták be, mint a Liverpool csapatkapitányát, Jordan Henderson.



Érdekesség, hogy Alphonso Davies nem került be a legjobb 20 balhátvéd közé a játékban, miközben a szezon legnagyobb felfedezettje egyértelműen a kanadai védő volt. Továbbá szintén beszédes, hogy a nyáron a Chelsea-be igazoló Timo Wernert meglehetősen leminősítették, miközben az RB Leipzig együttesében hihetetlen szezont zárt, minden sorozatot figyelembe véve 45 meccsen 34 gólt szerzett.

Az Inter belga válogatott támadója sem lehet maradéktalanul elégedett, ugyanis ugyanolyan minősítést kapott (85), mint tavaly, miközben a milánói együttes színeiben 34 gólt lőtt az első szezonjában.



Lukakunál pedig alaposan kiverte a biztosítékot, amikor péntek reggel meglátta az értékeit, és bizony nem fogta vissza magát. A belga csatár a Twitteren reagált, amelyben azzal vádolta az EA-t, hogy összevissza adják az értékeléseket.



"Legyünk őszinték, a FIFA csak szórakozik az értékelésekkel, ezért mi, játékosok panaszkodni kezdünk a játékra, ez pedig nagyobb reklámot ad nekik ... Lesz*rom. Én tudom, mire vagyok képes."

"81-es sebesség. Tesó, láttátok a Sahtar Donyeck elleni gólomat ... k*rvára nem stimmel ez az értékelés..." – jegyezte meg a Twitteren Lukaku.

Nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy a belga válogatott első számú csatára panaszkodott a játékra, februárban szintén odapörkölt az EA Sports-nak, amiért alulértékelték a sebességét

