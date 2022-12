A spanyol válogatott leköszönő edzője először szólalt meg nyilvánosan azóta, mióta elváltak útjai a nemzeti csapattól.

Ibai Llanos streamer műsorában vendégeskedett Enrique, ahol beszélt többek között arról is, hogy utólag változtatna-e a Katarba utazó 26 fős keretén.

„Természetesen csinálhattuk volna jobban. Igyekeztem a legjobban összeállítani a keretet, olyan játékosokkal, akik a legjobban megtestesítik, ami a fejemben van. A listával kapcsolatban alapvetően megvolt az egyetértés a stábon belül.”

„Változtatnék-e? Van egy olyan játékos, akit így utólag nem vinnék magammal, helyette mást raknék be.”

Arról diplomatikusan nem beszélt, hogy kiről lehet szó, viszont Pablo Sarabia csupán 3 percet kapott, Ansu Fati és Koke pedig 45-50 percet, így elképzelhető, hogy egyikőjükről beszélt a mester.

“If you could go back in time, would you remove a player from the 26-man list?”



Luis Enrique: “Yes. One player but I won’t say his name. He didn’t end up being what I thought he was.”