A spanyolok új szövetségi kapitánya nem zárja ki Sergio Ramos visszatérését.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Luis Enrique-t menesztették a spanyol labdarúgó válogatott éléről, azt követően, hogy csapata váratlan vereséget szenvedett Marokkótól, ezzel a legjobb 16 között búcsúzott a világbajnokságtól. Nem sokkal a bejelentés után már ki is nevezték a szakember utódját, Luis de la Fuente személyében.



Az új szövetségi kapitány nemrég válaszolt az újságírók kérdéseire, melyek közt többször is felbukkant, hogy vajon kap-e mégy esélyt Sergio Ramos. Fuente kezdetben megpróbált kibújni a kérdés alól, ám később megerősítette, nem kizárt, hogy visszatér a veterán játékos.



„Nem én voltam az edző, és nem szabad vitába bocsátkoznom Sergio Ramosszal vagy másokkal kapcsolatban” – felelte először.



„Eddig az alsóbb korcsoportok csapatainál dolgoztam. Most lehetőségem van bármelyik futballista közül választani. Nem zárom be az ajtókat senki előtt. Olyan ember vagyok, aki kedveli a fiatal tehetségeket, de a veteránokat is, akik oly sokat adtak nekünk, és továbbra is adnak nekünk. Nem fogunk személyi igazolványokat nézni” – fejtette ki az idősebb játékosokkal kapcsolatos álláspotját.



„Sergio Ramos, visszajöhet a válogatottba? Igen. Jó állapotban van? Igen. Minden jó állapotban lévő labdarúgónak esélye van a válogatottságra” – tette hozzá.

