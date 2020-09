Mint arról korábban beszámoltunk, a Bayern München 2-1-re legyőzte a Sevilla együttesét a Puskás Arénában megrendezett Európai Szuperkupa-mérkőzésen. A spanyolok trénere a vereség ellenére dicsérte csapata hozzáállását.



A mérkőzés után Julen Lopetegui értékelte a találkozót, elmondása szerint méltó ellenfelei voltak a Bayernnek egy roppant kiegyenlített meccsen.



"Közel voltunk, de nem sikerült. Szomorúak vagyunk, mert azzal a céllal érkeztünk, hogy megverjük a Bayernt. Ehhez ki kellett volna használnunk minden helyzetünket. Másképp nem lehet legyőzni az elmúlt öt év egyik legjobb csapatát. Lehetőségeink voltak, azonban kár, hogy nem tudtunk velük élni. A hosszabbításban szereztek egy gólt, olyankor pedig már nagyon nehéz visszajönni, a fáradtság miatt most is előfordult, hogy nem úgy gondolkodtak, ahogy kellett volna."



(Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



Julen Lopetegui, a Sevilla vezetőedzője úgy fogalmazott, természetesen mindig rossz elbukni egy döntőt, különösképpen ha az hosszabbításban történik, ugyanakkor rendkívül büszke tanítványaira, hiszen hosszabbításra késztették a Bayern Münchent, ami a Bajnokok Ligájában egyetlen csapatnak sem sikerült.

"Büszkének kell lennünk a játékosok mentalitására. Itt az ideje tanulni, ez egy jó tapasztalat volt számunkra, de gyorsan kell regenerálódnunk és fejben már a Cádizra kell gondolnunk, ugyanis sajnos kevesebb, mint 72 óra múlva ismét pályára kell lépnünk. Ezt nehéz megérteni és elfogadni. Mindennek megvan a maga oka, de a Sevilla most a spanyol futballt képviselte az Európai Szuperkupában. Megérdemeltük volna, hogy későbbre halasszák a bajnokinkat, ebbe pedig még a Cádiz is hajlandó volt beleegyezni, ezért nem is értjük, miért nem kaptunk haladékot. Megmagyarázhatatlan dolgok történnek a spanyol labdarúgásban, de alkalmazkodnunk kell és felkészülni, de szerintem egyetlen csapat sem törődne bele ebbe."



(Kép: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images)

Forrás: sevillafc.es

Kép: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images