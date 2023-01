Lionel Messi újabb rangos díjat zsebelt be.



A hétszeres aranylabdás játékos Katarban feltette a koronát karrierjére azzal, hogy világbajnoki címhez segítette az argentin válogatottat. Messi ráadásul a torna legjobbjának járó Aranycipőt is begyűjtötte. Ezúttal pedig egy újabb díjat nyert el. A francia L’Equipe szavazásán ő szerezte legtöbb pontot, így ő lett a Bajnokok bajnoka.



A 35 éves játékos fölényes győzelmet aratott, hiszen több mint kétszer annyi szavazatot gyűjtött be, mint a második helyen végző klubtársa, Kylian Mbappé. A két labdarúgón kívül, a teniszező, Rafael Nadal, a kerékpározó, Remco Evenepoel és a kétszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen került be a top5-be.



Íme a legjobb 10 névsora:

1. Lionel Messi – 808 pont

2. Kylian Mbappe – 381 pont

3. Rafael Nadal – 285 pont

4. Remco Evenepoel – 252 pont

5. Max Verstappen – 196 pont

6. Karim Benzema – 195 pont

7. Armand Duplantis – 185 pont

8. Stephen Curry – 139 pont

9. Antoine Dupont – 105 pont

10. David Popovici – 98 pont

Borítókép: Paris Saint-Germain Football/PSG a Getty Images