A holland labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában játszott egymással a NEC Nijmingen és a Vittesse együttese.

A mérkőzésen a vendég Vittesse 1-0-ra győzni tudott. A találkozót követően a vendégcsapat játékosai kimentek a szurkolóik elé, hogy megünnepeljék a győzelmet, azonban a lelátó nem bírta a terhelést.

Az elsődleges jelentések szerint senki sem sérült meg.

Videó az esetről.



| NEW: A stand has collapsed in Vitesse’s away match to NEC pic.twitter.com/8VjM5JI7sD