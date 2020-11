Eduardo Coudet lemondott a brazil labdarúgó-bajnokságban éllovas Internacional vezetőedzői posztjáról.

A Porto Alegre-i klub elnöke, Marcelo Medeiros elmondta, az argentin Coudet a Coritiba elleni, 2-2-re végződött hazai bajnoki mérkőzést követően vasárnap nyújtotta be lemondását, amely meglepte őket, hiszen vele terveztek a kispadon még a következő idényben is. Hozzátette, Coudet azzal indokolta a döntését, hogy elfogadta egy európai klubcsapat ajánlatát.



Az Internacional a legutóbbi három fordulóban nyeretlen maradt, de még így is a tabella élén áll a brazil bajnokságban.



A spanyol sajtó közben már arról is beszámolt, hogy a 46 éves Coudet következő állomáshelye a Celta Vigo lesz, ahonnan hétfőn távozott Oscar García. A tréner egy évvel ezelőtt vette át az együttes irányítását, amellyel kiharcolta a bennmaradást. A most zajló idényben viszont a csapat kilenc mérkőzésen csak egyszer nyert és hét ponttal a 17. helyen áll a tabellán.



Coudet játékoskarrierjének egyetlen európai klubja a Celta Vigo volt, amelyben 18 évvel ezelőtt rövid ideig szerepelt. Edzőként Argentína és Brazília mellett dolgozott már Mexikóban is. A spanyol sajtó szerint vigói megbízatása a szezon végéig szól majd.



A Marca kiemelte: az elmúlt 14 évben már 16 edző távozott a vigói kispadról. Spanyol sajtóhírek szerint ezúttal Marcelino García Toral volt a szakvezetés első számú jelöltje, de számára anyagilag és szakmailag sem volt vonzó az ajánlat, illetve a lehetőség.

Borítókép: Marcelo Endelli/Getty Images