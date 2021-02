Társoldalunk az Erdélysport.hu írását változtatás nélkül közöljük.

„Lelkünk mélyén fáj, amikor magyarságunk miatt szidnak!”, ismeri el Ilyés Róbert a Gazeta Sporturilor csütörtöki számában megjelent interjúban.Románia egyetlen sportnapilapja meglepő nyíltságot és empátiát tanúsító interjújában a korábbi remek középpályás is bátran beszélt érzelmeiről.



„A mi szurkolóink soha, sehol nem balhéznak, nem skandálnak Románia-ellenes rigmusokat, civilizáltan viselkednek. Csapatként is tisztelettudóan igyekszünk viselkedni, ahogy a modern világban illik. A meccs hevében nem hiszem, hogy a játékosok hallják, mi történik a lelátón, mint ahogy mi a kispadon sem. Magyar nemzetiségűek vagyunk, de Romániában élünk. Itt dolgozunk, ide adózunk. Betartjuk az ország szabályait. De fáj, ha magyarságunk miatt bántanak”- jelentette ki Ilyés.



A román Liga 1-ben 365 mérkőzésen 71 gólt szerző középpályás, aki inkább nagy munkabírásúként, mintsem kiemelkedően tehetségesként írja le egykori önmagát, nem köntörfalazott akkor sem, amikor a válogatottság kérdése került szóba.



„Csalódás, hogy nem játszhattam a román vagy a magyar válogatottban. Bárhová hívtak volna, büszkén képviseltem volna az országot”- mondja.



A 47 évesen a harmadik osztályban még mindig aktív játékos jelenleg Leo Grozavu segítője a Sepsi OSK-nál. „Olyan embereket, mint Sepsiszentgyörgyön, sehol másutt nem találni Romániában. Itt amikor fizetésnap van, akkor mindenki megkapja a pénzét. Nincs csúszás. Amit megígérnek, azt meg is tartják. A játékosok szívesen szerződnek ide, mert itt megbecsülik őket”, vallja.



Természetesen nem maradhatott el a magyar kormány Romániában történő sportfejlesztéseit érintő kérdés sem.



„Orbán Viktort idézném: Azért építünk stadionokat, hogy a fiatalok sportoljanak és később ne legyen szükségünk annyi kórházra. Én csak annyit tudok mondani, kár, hogy nincs olyan miniszterelnökünk, mint Magyarországnak”.



Forrás: Erdélysport.hu

Borítókép: Sepsiosk.ru