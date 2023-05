Sergio Rico, a PSG spanyol kapusa a huelvai El Rocióban lovagolt, amikor egy szerencsétlen esetet követően leesett a lováról és fejsérülést szenvedett.



A játékos a sevillai Virgen de Roció kórházba került. A Marca szerint az orvosi jelentésben az áll, hogy Rico súlyos fejsérülést szenvedett és kritikus állapotban van.

A balesetet követően a játékost mentőhelikopterrel szállították a kórházba, mivel az esést követően az állat nyakon rúgta. A traumát követően Ricót intubálni kellett.

BREAKING: Paris St Germain goalkeeper Sergio Rico is in intensive care following a riding accident.



