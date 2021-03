Elsősorban kutatási célból 5000 szurkolót beengednek majd a holland labdarúgó-válogatott jövő szombati, Litvánia elleni világbajnoki selejtezőre.

Az amszterdami Johan Cruyff Arénában több buborékba lesznek elosztva a drukkerek, így a kutatók több szempont szerint is vizsgálhatják őket. Lesz olyan szakasz, melyben a kilélegzett, kitüsszögött, a hangos buzdítás során kibocsátott levegő terjedését vizsgálják, és olyan is, melyben a legideálisabb ültetési rendet keresik majd.



"Amennyiben ez a kutatás sikeres lesz, felgyorsíthatja azt a folyamatot, mely során egyre nagyobb létszámú nézősereget engedhetünk be a stadionokba még a mostani szezon hajrájában és a nyári Európa-bajnokságon" - közölte kedden a holland sportági szövetség.



A vb-selejtezőn gyorsteszteket végeznek majd és egy telefonos alkalmazást is használnak, melyen megjelenik a teszteredmény.

Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images