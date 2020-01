A Liverpool klubrekordot jelentő átigazolásra készül, ugyanis az angol klub hajlandó lenne 125 millió eurót áldozni a Bayer Leverkusen saját nevelésű középpályásénak, Kai Havertznek játékjogáért.



A spanyol Mundo Deportivo szerint Jürgen Klopp csapata mellett olyan sztárcsapatok is sorban állnak a tehetséges futballistáért, mint a Bayern München, a Dortmund, a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester City vagy a Manchester United. Mégis a Liverpool lehet a befutó. Az angol klub Takumi Minamino személyében már szerződtetett egy játékost a Bundesligából januárban. A japán után pedig Havertz is az Anfielden köthet ki, akit Adam Lallana pótlására néztek ki, mivel az angol középpályás szerződése a szezon végén lejár.



A BL-címvédőnek viszont alaposan bele kell nyúlnia a pénztárcájába, ha meg akarja szerezni a német középpályást, ugyanis a Transfermarkt 90 millió euróra becsüli a játékos piaci értékét, az alatt pedig aligha engednék el a németek egyik legnagyobb kincsüket.



A Liverpoolnál Virgil van Dijk tartja jelenleg az átigazolási klubrekordot, akit 75 millió fontért szereztek meg a Southamptontól.



Kai Havertz 16 éves korában debütált a Bundesligában és már most több mint 100 meccset játszott a Leverkusen mezében, emellett hét alkalommal lépett pályára a német válogatottban.

A 20 éves játékos a közelmúltban nyilatkozott jövőjéről a német Bildnek.

"Őszinte leszek, a karrierem szempontjából hamarosan új kihívások elé nézek, de hogy mikor, azt egyelőre nem tudom. Most csakis a Bayer Leverkusenre fókuszálok. Nyáron a klub nagyon gyorsan jelezte, hogy szeretnének megtartani engem, ezért nem is volt kérdés, hogy maradok. A tizedik évemet kezdtem meg idén Leverkusen játékosként, remélem fényes sikerek várnak ránk idén. Arról egyelőre nem döntöttem, hogy mi lesz utána, de az biztos, hogy egy klubbal sem állapodtam még meg.”

Jelenlegi szerződése 2022-ig köti a Bayer Leverkusenhez.

Borítókép: TF-Images/Getty Images

Forrás: sportbible