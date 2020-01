A 34 éves klasszisról köztudott, hogy rendkívül figyel a táplálkozására, rendszeresen edz, és ennek eredményét kifejezetten szereti megmutatni a világnak.



Legutóbb az Instagram-oldalára töltött fel egy képet, amin dagadó izmokkal épp egy kettlebellt emelget. A kép alá csak annyit írt: „reggeli edzés”. Valószínűleg Ronaldo nem a januári fogadalom miatt látogatta meg az edzőtermet.



A La Gazzetta dello Sport arról számolt be 2018-ban, hogy az ötszörös aranylabdás fizikuma 10 évvel fiatalabb az életkoránál. Az újságcikk ezt több adattal támasztotta alá, amelyek a Juventusnál derültek ki, mikor megvizsgálták a játékost.



Az adatok szerint akkoriban Ronaldónak 7% volt mindössze a testzsírszázaléka, a topfutballistáknál 10-11%. De ami hihetetlen, hogy 50% volt a testizomszázaléka. Ez a szám a topfutballistáknál maximum 46% szokott lenni.

34 éves futballistánál ezek az adatok nem hogy kiemelkedőek, hanem hihetetlenek.

Adatok:

magassága 185 centiméter

testtömege 85 kilogramm

testzsírszázaléka: 7%, a topfutballistáknál 10-11%

testizomszázaléka: 50%, a topfutballistáknál maximum 46%

emelkedése a Juve elleni ollózós góljánál: 2,37 méter

csúcssebessége a vb-n: 33,98 km/h (vb-csúcs, a spanyolok ellen)

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament