Indítsunk egy rövid statisztikával, a brazil középpályás 100 gólt szerzett a Lyon színeiben, ebből 48-at közvetlen szabadrúgásból.

Pályafutása során összesen 77 szabadrúgásgólt szerzett, technikája pedig a mai napig emlékezetes maradt annak, aki látta játszani.

Juninho több szabadrúgást szerzett David Beckhamnél, Cristiano Ronaldónál és Andrea Pirlónál.

Utóbbi is legendásan jól lőtte a szabadokat, de Juninhóról az olasz is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni:

„Soha nem tévedett. A statisztikákat látva azt kell mondjam, ez nem lehet véletlen. Ő olyan volt, mint egy fordítva összerakott karmester, aki a lábaival irányítja a zenekart.”

It’s Juninho Pernambucano’s birthday today. You remember him.



Brazilian midfielder. Sensational from set pieces.



Here’s 55 seconds of him doing the Lord’s work at Lyon…



pic.twitter.com/SwmAWorz2v