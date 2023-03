Jorginho édesanyját elöntötték az érzelmek, amikor meglátta fia mezét az Arsenal öltözőjében.



A 31 éves játékos egy dél-brazíliai kikötővárosban, Imbitubában nőtt fel a szüleivel. Édesanyja, hogy biztosítsa fia számára a labdarúgáshoz szükséges eszközöket napja nagy részét takarítással töltötte, míg szabadidejében órákon keresztül rúgta a bőrt a tengerparton Jorginhóval. A labdarúgó és a nő közt emiatt egy igazán különleges kapcsolat alakult ki, amiről a játékos nemrég a The Nation-nek adott interjújában beszélt.



„A mamám a legnagyobb inspirációm” – mondta.



„Mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyek. Mindig megpróbált mindent megtenni, hogy neveljen engem és a nővéremet, és arra tanítson bennünket, hogy a jövőben is jó emberek legyünk, és ne csak magunkra figyeljünk.”



„Brazíliában él, de még mindig nagyon-nagyon közel állunk egymáshoz. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és amikor csak teheti, meglátogat engem és a gyerekeket.”



„Imádja a futballt, és mindig beszélünk róla. Mindig felhív, és beszél velem a játékról, értékeli a meccseket, és mindent, amit csináltam.”



„Valahányszor beszélünk, elmondja, mit gondolt a játékomról. Általában elmeséli, ha van valami olyasmi, amit szerinte nem csináltam túl jól. Nem sok bókot kapok tőle, hogy őszinte legyek! Számomra ő egy kemény edző” – fejtette ki az édesanyjával való kapcsolatáról.



Jorginho édesanyja nemrég Brazíliából Észak-Londonba utazott, hogy meglátogassa a januárban az Arsenalhoz igazoló fiát. Maria az Ágyúsok öltözőjébe is bekukkantott, ahol nem bírta visszafogni könnyeit, amikor meglátta a játékos mezét. Ez talán nem is meglepő annak tükrében, hogy a két fél közt milyen szoros kapcsolat van.

Fotó: instagram.com/jorginhofrello

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images