A holland labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte a norvég csapatot, ezzel csoportelsőként kijutott a jövő évi katari világbajnokságra.

A rotterdami mérkőzést a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték. A hazai csapatot Louis van Gaal szövetségi kapitány az egyik páholyból irányította, mert vasárnap kerékpáros balesete volt, és eltörött a csípőcsontja. A 70 éves szakvezető állandó telefonkapcsolatban volt segítőivel, és a meccs előtt, illetve a szünetben bent volt az öltözőben.



Sokáig egyik csapat sem jelentett veszélyt a másik kapujára, és bár a hazaiaknak a döntetlen is elég lett volna, a hajrában kétszer eredményesen fejeztek be támadást.



A G csoport második helyén a Montenegróban fordító törökök végeztek, így ők mehetnek majd pótselejtezőtőre.



A D csoportban az elsőségüket korábban bebiztosító és ezúttal Finnországban nyerő franciák mögé a bosnyákok vendégeként győztes ukránok jöttek be, míg az E-ben hiába verték a csehek az észteket, a walesiek otthon tartottak egy pontot az éllovas belgákkal szemben, így ők lettek a másodikak.

Eredmények, 10. (utolsó) játéknap:



D csoport:

Bosznia-Hercegovina - Ukrajna 0-2 (0-0)

gólszerzők: Zincsenko (59.), Dovbik (79.)

Finnország-Franciaország 0-2 (0-0)

g.: Benzema (66.), Mbappé (76.)



A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Franciaország 18 pont, 2. (és pótselejtezős) Ukrajna 12, 3. Finnország 11, 4. Bosznia-Hercegovina 7, 5. Kazahsztán 3

E csoport:

Csehország-Észtország 2-0 (0-0)

g.: Bravec (59.), Sykora (85.)

Wales-Belgium 1-1 (1-1)

g.: Moore (32.), illetve De Bruyne (12.)



A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Belgium 20, 2. (és pótselejtezős) Wales 15, 3. Csehország 14, 4. Észtország 4, 5. Fehéroroszország 3

G csoport:

Hollandia-Norvégia 2-0 (0-0)

g.: Bergwijn (84.), Depay (91.)

Montenegró-Törökország 1-2 (1-1)

g.: Beqiraj (4.), illetve Akturkoglu (22.), Kokcu (60.)

Gibraltár-Lettország 1-3 (1-1)

g.: Walker (7.), illetve Gutkovskis (25.), Uldrikis (55.), Krollis (75.)



A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Hollandia 23. 2. (és pótselejtezős) Törökország 21, 3. Norvégia 18, 4. Montenegró 12, 5. Lettország 9, 6. Gibraltár 0

