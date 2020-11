Élete legjobb szezonját zárta Robert Lewandowski, a Bayern München támadója, akit a szavazók a 2019–20-as teljesítménye alapján a legjobb labdarúgónak választottak.



A lengyel gólgép Kevin De Bruyne-t, és Lionel Messit előzte meg a Goal 50-en.



A 32 éves lengyel sztár figyelemre méltó szezont zárt, hiszen 47 meccsen 55 gólt lőtt, emellett pedig megnyerte a bajnokságot, a kupát és a Bajnokok Ligáját is a bajor klubbal.



Lewandowski első alkalommal nyerte el a díjat, Messi, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Luka Modric és a tavalyi győztes, Virgil van Dijk után a lengyel válogatott labdarúgó a hatodik játékos, aki a férfiak mezőnyében elnyerte a trófeát.



"Nagyon jó érzés, ha egyéni címet nyer az ember, ez egy extra dolog. A futball csapatsport, de ezek a további díjak számomra is sokat jelentenek. Ez azt mutatja, hogy az a kemény munka, amelyet naponta végzel, egyszer megtérül. Ameddig az ember futballozik, addig dolgoznia is kell, majd a pályafutása után gondolkodhat azon, hogy miket nyert. A csúcsra kerülni nehéz, de ott maradni még nehezebb." – nyilatkozta Lewandowski a Goal-nak egy exkluzív videóinterjúban.



Íme, a világ 25 legjobb férfi labdarúgója a Goal szavazása alapján:



25. Paulo Dybala (Juventus)



24. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)



23. Jordan Henderson (Liverpool)



22. Bruno Fernandes (Manchester United)



21. Manuel Neuer (Bayern München)



20. Alphonso Davies (Bayern München)





(Kép: M. Donato/FC Bayern via Getty Images)



19. Ciro Immobile (Lazio)



18. Mohamed Szalah (Liverpool)



17. Erling Haaland (Borussia Dortmund)



16. Serge Gnabry (Bayern München)



15. Romelu Lukaku (Inter)



(Kép: Friedemann Vogel/Pool via Getty Images)



14. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)



13. Sergio Ramos (Real Madrid)



12. Thiago Alcántara (Liverpool)



11. Joshua Kimmich (Bayern München)



10. Sadio Mané (Liverpool)



(Kép: Peter Byrne - Pool/Getty Images)



9. Thomas Müller (Bayern München)



8. Karim Benzema (Real Madrid)



7. Virgil van Dijk (Liverpool)



6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)



5. Cristiano Ronaldo (Juventus)



(Kép: Danilo Di Giovanni/Getty Images)



4. Neymar (Paris Saint-Germain)



3. Lionel Messi (Barcelona)



2. Kevin De Bruyne (Manchester City)



1. Robert Lewandowski (Bayern München)



(Kép: Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images)



Forrás. sportbible



Kép: Getty Images