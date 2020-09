Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bayern München hosszabbításos mérkőzésen 2-1-re legyőzte a Sevillát, ezzel megszerezve szezonja 4. trófeáját.

A Puskás Arénában megrendezésre kerülő Szuperkupa-döntőn hosszú idő után először nézők is lehettek. Igaz a koronavírus terjedése miatt hozott szabályoknak megfelelően nem volt teltház, a hangulatra azért így sem lehetett panasz. A közel 20 00 drukker a játékosokra is jó hatással volt. A két elitalakulat látványos akciókkal és gólókkal háláta meg a bizalmat. Egyetlen egy dolgot kiemelni szinte lehetetlen lenne, így képekből is inkább egy csokorral gyűjtöttünk össze, hogy megmutassuk, milyen volt a hazánkban lejátszott döntő.



Fotó: Laszlo Balogh - Pool/Getty Images



Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images



Fotó: Attila Kisbenedek - Pool/Getty Images



Fotó: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images





Fotó: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images







Fotó: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images







A mérkőzésről további képeket talál itt:

Borítókép: Attila Kisbenedek - Pool/Getty Images