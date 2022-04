Lionel Messi éltreszóló élményt adott az ecuadori játékosnak.



Argentína Ecuador ellen lépett a 2022-es labdarúgó-világbajnokság dél-amerikai selejtezősorozatának utolsó fordulójában. A mérkőzés lefújását követően jött a szokásos mezcsere, amiben érthető módon Lionel Messi felsője volt a legkelendőbb préda. A mezt végül a szélső védő Byron Castillo kaparintotta meg. A 23 éves játékos, aki a Liverpool és a Leicester City figyelmét is felhívta magára teljesen elvesztette az eszét a boldogságtól, amikor övé lett az ereklye.



Castillo hatalmas vigyorral, eufórikus állapotban rohangált a pályán, és pont úgy nézett ki, mint egy kisgyerek, aki megkapta a vágyott karácsonyi ajándékot.

Byron Castillo of Ecuador couldn’t believe he got Messi’s shirt last night

